Alla ricerca di rinforzi offensivi, l’Inter. non perde di vista Dzeko e ha proposto due pedine per convincere la Roma

Entrato in campo solo nei minuti finali della sfida col Brescia dove ha ingaggiato un duello personale con pali e traverse, Edin Dzeko resta un sogno di mercato di Antonio Conte. Alle prese con una crisi di risultati e di gioco, l’Inter è pronta a tornare alla carica per l’attaccante bosniaco dopo aver fallito l’assalto la scorsa estate. Complice un ingaggio pesante (7.5 milioni di euro), la Roma è pronta ad ascoltare offerte nel caso in cui l’ex City non dovesse accettare il prolungamento triennale con ingaggio spalmato.

Calciomercato Roma, Godin o Vecino per Dzeko

Valutato non meno di 15 milioni di euro, il numero 9 giallorosso non ha mai fatto mistero di voler rimanere nella Capitale, ma la destinazione milanese è tornata di moda grazie all’attività di alcuni intermediari che lo hanno riproposto ai nerazzurri. Il club milanese, dal canto suo, non esclude l’inserimento di una contropartita tecnica. I giallorossi gradirebbero Esposito, i nerazzurri hanno invece pensato Godin o Vecino, che non rientrano più nei piani di Conte.

