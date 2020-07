CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SHICK ULTIME – L’attaccante ceco dopo la conclusione della stagione calcistica tedesca, solamente la Bundesliga, visto che il Lipsia sarà impegnato nei quarti di finale di Champions League il prossimo 13 agosto contro l’Atletico Madrid, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

Decisione che però non spetterà solamente all’ex giocatore della Sampdoria, visto che il club tedesco non ha voluto esercitare il diritto di riscatto fissato a 29 milioni di euro. Sul sito della Roma, cercando nella rosa della prima squadra sono tornati sia Olsen che Schick, ma il futuro di quest’ultimo è certo che sarà lontano da Roma. Su di lui, però, non c’è solamente il Lipsia, ma anche il Milan che finita la stagione inizierà l’era Rangnick, colui che lo volle proprio in Germania.

Milan vigile su Schick, nuova offerta Lipsia

Come riportato da ‘calciomercato.com’, i rossoneri restano vigili e osservano tutte le mosse del Lipsia, che farà presto una nuova offerta alla Roma con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Qualora tramontasse definitivamente questa trattativa, allora il Milan diventerebbe la grande candidata all’acquisto del ceco.

