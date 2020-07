CALCIOMERCATO ROMA NOME NUOVO PER LA DIFESA – Una altro giovanissimo promettente è entrato nel mirino della Roma, che ufficialmente non ha ancora un nuovo direttore sportivo, dopo l’allontanamento di Gianluca Petrachi. In un primo momento si pensava alla promozione di Morgan De Sanctis, ma attualmente ancora non è arrivata questa ufficialità, con le direttive che vengono gestite dal CEO Guido Fienga e dal collaboratore esterno Franco Baldini.

Calciomercato Roma, nome nuovo per la difesa

Tornando al calciatore, nuovo, che è entrato nell’orbita giallorossa, si tratta del difensore talentuoso dell’AS Monaco, club del Principato che milita nella massima serie di calcio francese. Fonseca vorrebbe rinforzare la difesa viste le uscite quasi sicure di Juan Jesus e Mert Cetin. Nel mirino, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, ci sarebbe finito Benout Badiashile, sul quale però c’è anche il Manchester City, impressionato dalle prestazioni del ragazzo.

Rendimento Badiashile

In questa stagione il giovane centrale di difesa, nativo di Limoges, ha totalizzato 20 presenze con la prima squadra: 16 in campionato, 2 in Coupe de la Ligue e altrettante in Coupe De France per un totale di 1773 minuti.

