Continuano le voci di calciomercato su Pau Lopez, il portiere spagnolo piace a diverse squadre inglesi, ma non solo

A riposo precauzionale nella sfida di ieri contro il Brescia, Pau Lopez si è reso protagonista di ottime prestazioni una volta rientrato dall’infortunio al polso. Pagato all’incirca 30 milioni di euro includendo anche gli accordi per Sanabria, il portiere spagnolo piace molto in patria e la Roma si è detta disponibile ad ascoltare offerte nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante. Sulle tracce dell’ex Betis ci sarebbe anche il Betis, ma nelle ultime ore si parla anche di un ritorno di fiamma di altre due squadre.

Calciomercato Roma, asta per Pau Lopez: ecco il prezzo

Secondo ‘calciomercato.com’, Newcastle e West Ham non mollano la presa sul 25enne di Girona, valutato non meno di 30 milioni dal club giallorosso. Per quanto riguarda l’eventuale sostituto dell’iberico, nei giorni scorsi si è parlato a lungo di un potenziale scambio Gollini-Florenzi.

