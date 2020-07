Calciomercato Roma, c’è un jolly per le trattative con Cagliari e Fiorentina

Calciomercato Roma, il Cagliari torna alla carica per Riccardi. Il giovane centrocampista giallorosso è in uscita e interessa anche alla Fiorentina.

Nel corso di questa stagione, anche nei periodi di emergenza infortuni in mezzo al campo, Alessio Riccardi non è mai stato preso in considerazione dall’allenatore Paulo Fonseca. E così a meno di cambi riguardanti la panchina, nella prossima stagione il giovane talento giallorosso lascerà Trigoria. Potrebbe diventare un’importante pedina di scambio, a meno che non verrà ceduto a titolo definitivo solo per cash. Una soluzione che sembra difficile al momento.

Secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il Cagliari sarebbe in pole position per il suo ingaggio, in vantaggio rispetto alla Fiorentina che pure aveva dimostrato grande interesse nei mesi scorsi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il Napoli propone un maxi scambio

Calciomercato Roma, Riccardi in uscita

Il centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio della Roma, dove si è messo in evidenza con la Primavera (13 reti tra campionato di categoria e coppa), può essere impiegato sia da trequartista che da mezzala. Un calciatore moderno, molto tecnico e duttile. Un calciatore che la Roma non ha però intenzione di perdere, nonostante Fonseca non lo abbia particolarmente apprezzato. L’intenzione del club giallorosso è infatti quello di venderlo mantenendo il diritto di riacquisto. Non per questo farà sconti, e comunque con Cagliari e Fiorentina potrebbero esserci spazi anche per eventuali scambi.

Nel Cagliari c’è il portiere Cragno, nella Fiorentina la Roma segue con grande attenzione il centrocampista Castrovilli e il terzino sinistro attualmente all’Inter ma di proprietà dei viola Biraghi.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!