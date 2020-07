Roma, a destra Bruno Peres è sempre più convincente

La Roma di Fonseca in questa stagione non è riuscita a trovare un padrone fisso della fascia difensiva di destra. Ci hanno provato in tanti a convincere il tecnico, ma senza riuscirci. Tant’è che quello del laterale destro sembra essere una priorità anche nel prossimo calciomercato estivo.

Nelle ultime gare il tecnico portoghese aveva provato a rilanciare Zappacosta ma nelle ultime due gare ha puntato forte su Bruno Peres. Il difensore portoghese è tornato nella capitale a gennaio, distinguendosi per l’impegno e per la voglia di far bene. Fonseca gli ha dato spazio e, nonostante le solite sbavature difensive, il suo rendimento è sempre stato sufficiente.

Il cambio di modulo probabilmente in questo momento lo rende il giocatore adatto per gli schemi di Fonseca. Bruno Peres ha gamba e tanta voglia di spingere, e per questo motivo un laterale destro con le sue caratteristiche sembra sposarsi nel migliore dei modi con le idee del tecnico.

LEGGI ANCHE –>>I voti di Brescia-Roma 0-3, Zaniolo torna al gol

Roma, contro il Brescia il brasiliano tra i migliori

Anche contro il Brescia la prestazione di Bruno Peres è stata decisamente positiva. Tante iniziative, tanti cross messi in mezzo e l’attenzione giusta nella fase difensiva. Certo in questo finale di stagione il tecnico avrà bisogno di tutta la sua rosa e probabilmente nei prossimi match a destra si vedranno pure Zappacosta e Spinazzola. Ma sa benissimo di poter contare su un Bruno Peres voglioso di mettersi in mostra, anche perchè il suo contratto con i giallorossi scadrà a giugno del prossimo anno.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, non solo Spalletti, c’è un ritorno di fiamma in serie A

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!