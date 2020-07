Roma, ecco perché non ha giocato Pau Lopez contro il Brescia

Sabato pieno di sorrisi per la Roma. La vittoria contro il Brescia è stata la seconda consecutiva e ha consentito ai giallorossi di tenersi stretto il quinto posto in classifica.

Una partita che la Roma ha dominato, il divario con le rondinelle è stato netto e specie nella prima frazione le occasioni sprecate sono state tante. Poi sono arrivate le reti di Fazio e Kalinic, rilanciati da Fonseca, prima del tris firmato da Zaniolo, sempre più verso una condizione ottimale.

Tante novità di formazione, dunque, per la Roma che ha affrontato il Brescia. Anche tra i pali, dove a sorpresa l’allenatore ha dato fiducia a Mirante, lasciando fuori Pau Lopez. Lo spagnolo è indicato come uno dei giocatori sacrificabili nel prossimo calciomercato, qualora arrivasse un’offerta importante. Ma questo non c’entra assolutamente nulla con la decisione di Fonseca di tenerlo fuori.

Roma, Pau Lopez escluso: ecco perché

A chiarire il perché il portiere spagnolo non sia stato impiegato nella trasferta di Brescia ci ha pensato nel post-partita Paulo Fonseca, spegnendo sul nascere ogni possibile chiacchiericcio. “Pau è stato infortunato per diverso tempo e aveva giocato ultime due partite. Per questo motivo è rimasto fuori, non vogliamo rischiare nessuno in questo momento. Anche perché bisogna dire che Mirante è un ottimo portiere e quando è stato schierato ha sempre fatto bene” ha spiegato il portoghese.

