Roma, le scelte di Fonseca stavolta hanno ripagato

Una serata perfetta per la Roma, che ha vinto in casa del Brescia, ma anche per il suo allenatore Paulo Fonseca. Dopo qualche passo falso di troppo già si erano alimentate voci su una possibile separazione a fine stagione, ma il portoghese ha dimostrato di non farsi condizionare ed è andato dritto per la sua strada.

Ha scelto una Roma diversa per affrontare questo finale di stagione, con una difesa a tre per dare maggiore solidità alla retroguardia. L’obiettivo adesso è quello di chiudere almeno al quinto posto prima di tuffarsi nell’avventura Europa League. Inutile sottolineare come vincere quel trofeo sarebbe fondamentale sotto tutti i punti di vista.

Nel frattempo Fonseca sta iniziando a fare delle scelte importanti anche a livello di uomini. In campo serve concentrazione ed esperienza e forse anche per questo motivo contro il Brescia si è affidato a tre giocatori che di esperienza ne hanno da vendere.

Roma, ripagata la fiducia di Fonseca

In difesa Fonseca ha dato una chance a Fazio, ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. L’argentino è stato importante perché è stato proprio lui a trovare la rete del vantaggio. Una buona prova l’ha offerta Mirante tra i pali, scelto al posto di Lopez, ma soprattutto Kalinic. Che pur sapendo che la sua esperienza in giallorosso è ormai agli sgoccioli, ha offerto una prestazione importante. Suo il secondo gol ma anche tante iniziative interessanti. Sicuramemente ritroveranno spazio in questo finale di campionato così incandescente.

