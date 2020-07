Verso Roma-Verona, Fonseca recupera due pedine importanti

Non c’è tempo per rifiatare, perché il campionato di serie A quest’estate va veloce come un treno. La Roma ha appena portato a casa tre punti molto importanti per la sua classifica andando a vincere sul campo del Brescia.

Un successo che gli consentirà di rimanere al quinto posto e di aspettare con serenità il risultato di Napoli-Milan, le due squadre che gli insidiano il piazzamento e che oggi si ritroveranno di fronte. La testa del tecnico giallorosso Paulo Fonseca è già rivolta al prossimo impegno che attende la sua squadra, ovvero il match casalingo contro il Verona che si giocherà il 15 luglio.

Un avversario molto insidioso è la squadra di Juric, che quest’anno ha creato molti grattacapi a tutte le big. Non ha più ambizioni europee e ha la salvezza in tasca, ma questo non vuol dire certo che verrà all’Olimpico a fare una passeggiata.

LEGGI ANCHE –>>I voti di Brescia-Roma 0-3, Zaniolo torna al gol

Roma, contro il Verona importanti ritorni

Sicuramente cambierà qualcosa nella formazione giallorossa che affronterà gli scaligeri, anche se fondamentali saranno i prossimi allenamenti per capire di più su chi scenderà in campo. Fondamentale è la gestione del gruppo in questa fase, le energie iniziano a scarseggiare visti i tanti impegni ravvicinati.

Di sicuro Fonseca potrà contare nuovamente su Cristante e Mkhitaryan, che scontato il loro turno di squalifica dovrebbero ritrovare una maglia da titolare. Così come Edin Dzeko, che ha goduto di un match di riposo (anche se in realtà a Brescia ha giocato l’ultimo quarto d’ora) dovrebbe riprendere posto al centro dell’attacco.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, non solo Spalletti, c’è un ritorno di fiamma in serie A

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!