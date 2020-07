Edin Dzeko resta uno degli attaccanti più apprezzati in Europa e non c’è solo l’Inter sulle tracce del bomber bosniaco

Anche in questa stagione Edin Dzeko ha dimostrato di essere il miglior giocatore della Roma, giustificando in campo lo stipendio più alto dell’intera rosa (7,5 milioni di euro). Un ingaggio che, tuttavia, in virtù delle difficoltà economiche, il club vorrebbe ridimensionare, spalmandolo su tre anni. Ma il discorso per un eventuale prolungamento non sono ancora decollati, mentre già da tempo alcuni intermediari sono al lavoro per sottoporre all’attenzione della dirigenza eventuali offerte. In tal senso, c’è da registrare il prepotente ritorno di fiamma dell’Inter, ma i nerazzurri devono vedersela con la concorrenza della Premier, e non solo.

Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio per Dzeko

Secondo ‘Tuttosport’, la difficile trattativa con il Napoli per Milik potrebbe indurre la Juventus a virare in maniera definitiva sull’ex Manchester City. I buoni rapporti tra Fienga e Paratici potrebbero favorire l’idea di uno scambio con i bianconeri, mentre per il cigno di Sarajevo sarebbe già pronto un ricco contratto biennale.

