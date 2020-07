Calciomercato Roma, non solo Dzeko: assalto Inter | Il punto di ASRL

CALCIOMERCATO ROMA INTER LE TRATTATIVE – Questa sera l’Inter di Antonio Conte chiuderà il 32esimo turno nel posticipo contro il Torino di Moreno Longo. I nerazzurri però rimangono molto attivi sul mercato, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Hakimi dal Real Madrid. Continua a piacere Tonali a centrocampo, ma non è l’unico nome che piace al tecnico nerazzurri per quella zona del campo.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Veretout

Infatti Antonio Conte ha come prototipo del centrocampista un calciatore dinamico, di sostanza, qualità e anche quantità. Secondo quanto raccolto da ‘AsRomaLive.it‘, l’identikit perfetto che corrisponde a Jordan Veretout. I nerazzurri stanno pensando al centrocampista francese della Roma, ragionando su un possibile scambio. Sull’ex calciatore della Fiorentina c’è da tempo anche l’interesse del Napoli e il club capitolino ha già fatto sapere, anche alle società di Premier League interessate, che valuterebbe solamente offerte a partire da 35-40 milioni di euro, senza contropartite.

La stagione di Veretout

La sua prima annata con la maglia giallorossa è sicuramente buona, con 39 presenze (29 in campionato, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia), autore di 4 gol e 1 assist. L’ultima marcatura, quella contro il Parma, grazie ad un bel destro da fuori area.

