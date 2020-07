Calciomercato Roma, assalto Psg: pronti 30 milioni di euro

Calciomercato Roma, Leonardo ha pronti 30 milioni di euro per portare al Psg il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta un punto interrogativo. L’ultima puntata della soap opera erano state le parole particolarmente fredde del direttore sportivo Petrachi sulla sua situazione.

“Pellegrini innanzi tutto ha una clausola rescissoria. Lorenzo è molto legato alla Roma, ma quando c’è una clausola se un giocatore decide di andare è libero di poterlo fare. Su Pellegrini ho pochi dubbi sul fatto che comunque, qualora arrivasse un’offerta, lui possa pensare di lasciare la Roma. Ha visto la credibilità e quanto la Roma sia cambiata nell’ultimo anno e vuole credere nel progetto da portare avanti questa estate”.

Nel frattempo Petrachi è stato sospeso dal club, ma non ci sono ancora notizie su un accordo vicino per il tanto sospirato rinnovo del contratto da parte di Pellegrini. In questa situazione di incertezza prova a muoversi il dirigente del Psg Leonardo. Da tempo Pellegrini è un suo obiettivo ed è ora pronto a sferrare l’attacco decisivo.

Calciomercato Roma, pronti i soldi per Pellegrini

La clausola di cui aveva parlato anche Petrachi, come ormai noto, permette a Lorenzo Pellegrini di liberarsi dall’attuale contratto con il pagamento di 30 milioni di euro pagabili in due rate. Il calciatore ha sempre ribadito a parole di volere continuare nella Roma e di non avere intenzione di trattare con altre squadre, allo stesso tempo però desidererebbe un aumento dell’attuale ingaggio, attualmente inferiore a quello di altri calciatori della Roma rispetto ai quali non si sente inferiore.

Ebbene il Psg secondo quanto riportato da “le10sport.com” ha già pronti i 30 milioni di euro per pagare la clausola, o meglio i 15 della prima rata da versare subito. E vuole accelerare e chiudere entro il 31 di luglio.

L’obiettivo primario del Psg sarebbe in realtà Milinkovic-Savic, ma Leonardo spera di piazzare Draxler, Herrera e Paredes e portare in Francia sia il centrocampista della Lazio che quello della Roma.

