Il calciomercato Roma si arricchisce di un nuovo rumor che vedrebbe i giallorossi interessati ad un giovane talento che si sta mettendo in mostra in questo periodo in serie A.

Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante che milita nel Sassuolo e che potrebbe essere un investimento per il futuro per il club giallorosso, che deve anche iniziare a pensare a chi prenderà il posto di Edin Dzeko in attacco nei prossimi anni. Pianificare un colpo in attacco dunque potrebbe essere una ottima mossa in previsione futura.

Calciomercato Roma, idea Raspadori

L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori si è preso la vetrina nell’ultimo weekend. Suo infatti è stato uno dei due gol che hanno consentito alla sua squadra di battere la Lazio a domicilio. De Zerbi ha dato spazio a questo giovane classe 2000 che ha ripagato la sua fiducia non solo con la rete, ma anche con una prestazione importante. Che non è passata inosservata ai club italiani d’alta classifica, tra cui la Roma.

Il portale SerieBnews sottolinea come Raspadori potrebbe entrare nella trattativa tra la Roma e il Sassuolo come pedina di scambio. I neroverdi infatti devono riscattare Defrel e sarebbero intenzionati a offrire proprio Raspadori. Con i giallorossi intenzionati poi a spedire in prestito il calciatore in serie B per consentirgli di fare esperienza. Brescia e Spal sarebbero sulle sue tracce e pronte ad accoglierlo.

