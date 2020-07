Calciomercato Roma, Zaniolo non vuole lasciare la capitale

La Roma è tornata al lavoro per preparare la sfida con il Verona, prossimo avversario in campionato. Ma nel frattempo la rete segnata da Zaniolo al Brescia hanno fatto nuovamente puntare, semmai ce ne fosse bisogno, i fari sul giovane talento giallorosso.

Sulle sue tracce sono tornate prepotentemente tutti i maggiori club europei. Non solo Inter e Juventus, ma anche il Manchester United di Solskjaer, pronto a offrire una cifra importante pur di averlo in squadra. Senza dimenticare Real Madrid e Tottenham. La Roma ha problemi di bilancio, ma vorrebbe ovviamente tenerlo. S E Zaniolo sembra essere d’accordo.

Roma, Zaniolo non vuole muoversi ma…

Come riporta Repubblica, il giocatore non ha cambiato idea riguardo al suo futuro. E’ intenzionato a rimanere a Roma e nella squadra giallorossa, dove si trova benissimo e dove sa di essere importante. E’ già l’idolo indiscusso dei tifosi e sa benissimo quanto sia fondamentale essere al centro di un progetto tecnico. Tuttavia è innegabile che la sua cessione, visto che viene valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, sarebbe una boccata d’ossigeno per le casse societarie.

Per questo motivo il quotidiano sottolinea come l’unica strada possibile per far sì che Zaniolo rimanga alla Roma è il passaggio della società in altre mani. James Pallotta ormai da mesi tratta con Dan Friedkin, ma adesso all’orizzonte ci sarebbe anche un gruppo sudamericano e non solo.

