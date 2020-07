E’ tornata a correre verso il traguardo del quinto posto la Roma, reduce dalla vittoria sul Brescia e proiettata già verso la prossima partita, il match casalingo contro il Verona.

Mancano ancora sei giornate da disputare e c’è da scommettere sul fatto che Napoli e Milan non mollerano la presa. Ma la Roma ha un’arma in più da sfruttare, ovvero l’ampiezza e la qualità della sua rosa. Fonseca ormai sa bene che può contare su tanti uomini e dovrà essere bravo a dare a tutti lo spazio che meritano, anche per gestire al meglio le energie.

LEGGI ANCHE –>>I voti di Brescia-Roma 0-3, Zaniolo torna al gol

Roma, Fonseca ha una rosa importante

Anche la Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea proprio come a Brescia il tecnico giallorosso abbia avuto delle risposte importanti da parte delle cosiddette “seconde linee”, ovvero quei giocatori che in questa stagione hanno avuto meno spazio degli altri.

Se non si può considerare forse tale Bruno Peres (man of the match a Brescia) considerato che il brasiliano ha avuto tante chance da Fonseca, hanno giocato sicuramente meno Fazio e Kalinic. Che sono stati gli autori proprio delle prime due reti. Per il difensore argentino questa è stata una stagione molto sofferta, visto che ha perso la maglia da titolare che vestiva nelle passate stagioni. Il gol può aiutarlo senz’altro ad affrontare nel migliore dei modi il finale di stagione, dove servirà il suo apporto anche in termini di esperienza.

Molto positiva è stata pure la prestazione di Kalinic. Le sue possibilità di permanenza nella capitale sono molto poche, ma il centravanti croato ha giocato con grande concentrazione e determinazione, riuscendo a ritrovare la via della rete. Fonseca insomma può contare su di lui, così come su un Mirante che si è fatto trovare pronto ancora una volta come sostituto di Pau Lopez.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, non solo Spalletti, c’è un ritorno di fiamma in serie A

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!