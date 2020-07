Roma, turno positivo: ma la strada per l’Europa è lunga

La Roma guarda avanti con fiducia dopo l’ultimo turno di serie A. I giallorossi infatti sono tornati da solo al quinto posto della graduatoria, un piazzamento da conservare a tutti i costi.

Paulo Fonseca e i suoi ragazzi non hanno fatto cilecca contro il Brescia, anzi la squadra è apparsa in crescita nella sfida contro le rondinelle. Il successo ha consentito a Dzeko e compagni di raggiungere quota 54 punti e di staccare Napoli e Milan. Le due inseguitrici si sono affrontate tra loro e alla fine il risultato di parità è stato senz’altro accolto con il sorriso dai tifosi giallorossi.

Che ora sperano però che la squadra non abbia più cali di tensione e che possa riuscire a tenersi stretta almeno questo piazzamento.

LEGGI ANCHE –>>I voti di Brescia-Roma 0-3, Zaniolo torna al gol

Roma, ecco il prossimo turno di serie A

Nella prossima giornata i giallorossi saranno di scena all’Olimpico il 15 luglio per affrontare il Verona di Juric. Una squadra sempre molto complicata da affrontare, grintosa e ben messa in campo dal suo allenatore. Nonostante non abbia più molto da chiedere a questo campionato, vista la sua posizione in graduatoria, il Verona sta giocando sempre con grande voglia e con grande concentrazione. Non regalerà insomma nulla ad una Roma che inseguirà il suo terzo successo consecutivo.



Un turno con le emiliane invece attende Napoli e Milan, le altre due squadre che sono in lotta per il quinto posto. La squadra di Rino Gattuso sarà ospite del sempre temibile Bologna di Sinisa Mihajlovic, mentre il Milan giocherà in casa contro il Parma. I ducali hanno acciuffato in extremis nell’ultimo turno un pareggio che gli ha consentito di spezzare una lunga serie di sconfitte.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, non solo Spalletti, c’è un ritorno di fiamma in serie A

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!