Calciomercato Roma, l’agente di Pau Lopez esce allo scoperto: “Ci sono offerte da Spagna e Inghilterra, ma non intende muoversi”.

In caso di mancata qualificazione alla Champions League, ormai altamente probabile a meno di rimonte clamorose o di trionfo in Europa League, nella prossima sessione di calciomercato la Roma sarà costretta a vendere qualche pezzo pregiato per fare quadrare i bilanci societari in rosso. Ormai pare chiaro che il club farà di tutto per trattenere Nicolò Zaniolo, che ha anche espresso a chiare lettere la sua ferma volontà di rimanere in giallorosso. Per il resto però non possono essere escluse delle cessioni a sorpresa. Tra queste si è parlato molto nel corso delle scorse settimane del portiere Pau Lopez. Arrivato a Roma solo nel corso della scorsa estate, in caso di un’offerta in grado di creare una plusvalenza al club giallorosso, potrebbe forse essere sacrificato. La titolarità di Mirante nello scorso turno di campionato ha aumentato le voci su Pau Lopez. L’agente è uscito allo scoperto e ha detto come stanno le cose.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Pau Lopez

Albert Botines, agente dell’ex portiere del Real Betis, è stato contattato da LAROMA24.IT e ha smentito almeno per il momento le voci su una sua possibile partenza: “Per Pau ci sono offerte dalla Spagna e dalla Premier League ma lui ha 4 anni di contratto e vuole restare alla Roma. Non c’è nessuna trattativa in corso”.

