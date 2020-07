Novità importante per il calciomercato Roma. Il centrocampista Lorenzo Pellegrini infatti a breve dovrebbe rinnovare il suo contratto.

Questi sono gli ultimi rumor che arrivano dalla capitale riguardo uno dei centrocampisti italiani più in vista del momento. Che giochi come mezzala o da trequartista, Pellegrini ha dimostrato di avere i numeri del grande campione e per questo motivo la Roma vuole tenerselo stretto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, proposta scambio del Sassuolo per Defrel

Calciomercato Roma, Pellegrini al centro del progetto

Come infatti riporta Sky Sport il centrocampista giallorosso non ha alcuna intenzione di lasciare la capitale, nonostante una clausola di appena 30 milioni di euro lo renda appetibile per tutti i più importanti club europei, tra cui c’è anche la Juventus. Questo perché la Roma gli ha comunicato di voler puntare forte su di lui ed è pronta a prolungargli il contratto. Quello attuale scadrà a giugno 2022.

I giallorossi hanno intenzione di mettere Pellegrini al centro del progetto tecnico anche nel futuro. Il calciatore, romano e romanista, potrebbe diventare una nuova bandiera del club giallorosso e dunque non ha alcuna fretta per rinnovare. E’ probabile che le parti si trovino attorno al tavolo a bocce ferme, dopo la fine del torneo e degli impegni europei, per trovare il nuovo accordo e mettere nero su bianco. Mettendo fine a questo punto a ogni possibile rumor riguardo il futuro di Pellegrini.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, assalto dell’Inter per Dzeko

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!