Nonostante un rendimento non sempre all’altezza dopo il lockdown, Diawara è al centro di numerose voci di calciomercato, soprattutto in Premier

In un momento storico come quello che sta vivendo la Roma, parlare di giocatori incedibili è un esercizio a dir poco ottimistico. Eccezion fatta per Zaniolo e Pellegrini, che il club giallorosso proverà a trattenere con tutte le forze, gli altri calciatori della rosa potrebbero partire in presenza di offerte importanti. Un discorso al quale non può sottrarsi nemmeno Amadou Diawara. Acquistato dal Napoli la scorsa estate per 21 milioni di euro, il centrocampista prima dell’infortunio al ginocchio è stato sempre tra i migliori in campo, meritandosi le attenzioni di numerosi club.

Calciomercato Roma, tre inglesi su Diawara

In Inghilterra in particolare dove già da tempo il calciatore è finito nei radar del Tottenham di Mourinho, ma non solo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, anche Leicester e Newcastle hanno effettuato dei sondaggi per il ventiduenne. Da Trigoria non chiudono affatto le porte ad una cessione, a patto che arrivino proposte da almeno 30 milioni di euro. Una cessione che, se avvenuta a questi parametri, consentirebbe al club capitolino di mettere a segno una plusvalenza importante.

