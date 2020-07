Calciomercato Roma, rinforzo dall’Eredivisie: Karsdorp pedina di scambio

Calciomercato Roma, Karsdorp pedina di scambio nella trattativa con il Feyenoord per il difensore argentino Senesi.

Tra i tanti calciatori in esubero nella Roma c’è il terzino destro Rick Karsdorp, che rientrerà dal prestito al Feyenoord. Il club giallorosso non ha nessuna intenzione di puntarci nuovamente e così si cercherà una nuova sistemazione. Lo stesso Feyenoord, nonostante qualche problema fisico di troppo, vorrebbe confermarlo. L’allenatore Advocaat ha chiesto alla società di fare il possibile per mantenerlo in squadra, ma la Roma vorrebbe cogliere al volo l’opportunità per inserirlo come contropartita in una nuova trattativa.

Calciomercato Roma, obiettivo Senesi del Feyenoord

Secondo quanto riportato da “ForzaRoma.info“, la Roma avrebbe messo nel mirino il difensore centrale 23enne del Feyenoord Marcos Senesi, fornito di passaporto comunitario (italiano). L’argentino, arrivato dal San Lorenzo, è stato eletto migliore difensore dell’Eredivisie ed è seguito da numerosi club europei. Mancino, gioca preferibilmente da centrale di sinistra, può occupare anche il ruolo di terzino e può adeguarsi alla difesa a tre.

Il Feyenoord anche a causa della chiusura anticipata del campionato olandese per via dell’emergenza coronavirus, ha i conti in rosso e vorrebbe fare cassa con la sua cessione, chiedendo almeno 20 milioni di euro. La difficoltà nella trattativa sta proprio in questo passaggio, visto che la Roma vorrebbe evitare spese eccessive. Se però il Feyenoord accetterà come contropartita il cartellino di Karsdorp e le società raggiungeranno l’accordo per le valutazioni dei due cartellini, la trattativa potrebbe anche decollare.

