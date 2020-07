Nel prossimo calciomercato Roma saranno diversi i calciatori giallorossi a muoversi. Entrate ed uscite che rivoluzioneranno un po’ l’organico di Paulo Fonseca. La Roma cercherà sicuramente un attaccante, in considerazione del fatto che bisognerà trovare un sostituto del partente Kalinic, che non sarà confermato.

Ma non si esclude che si debba tornare sul mercato nel caso in cui il club decidesse di cedere Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è nel mirino di Inter e Juventus, che cercano un profilo d’esperienza e un bomber da doppia cifra. E in quel caso i giallorossi non dovrebbero farsi trovare impreparati.

Calciomercato Roma, il triangolo di mercato

Come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe essere il movimento di alcune pedine a spianare la strada verso il possibile approdo di Milik in giallorosso. Chiaramente dovrebbe liberarsi prima la casella di centravanti titolare dei giallorossi e questo potrebbe avvenire nel caso in cui l’Inter riuscirà a convincere la Roma a cedere Edin Dzeko. A questo punto i giallorossi per sostituirlo potrebbero stringere su Milik, con il turco Cengiz Under gradita pedina di scambio per i partenopei. Non è un mistero infatti che il Napoli abbia messo nel mirino l’esterno offensivo della Roma ed è pronto a fare un’offerta.



Milik sembra destinato a lasciare sicuramente il Napoli. Il suo contratto scadrà a giugno 2021 e la società partenopea rischia altrimenti di perderlo a zero. Ma il calciatore polacco sembra essere nel mirino della Juventus.

