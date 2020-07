Calciomercato Roma, Milik ha già deciso il suo futuro: vuole solo la Juventus, al momento i giallorossi sono tagliati fuori.

Arkadiusz Milik ha già scelto la Juventus come sua futura destinazione e non ha nessuna intenzione, almeno per ora, di accettare un’eventuale proposta della Roma. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista de “La Stampa” Matteo De Santis, l’attaccante polacco in rotta con il Napoli avrebbe già fatto sapere al club giallorosso di non essere interessato al trasferimento.

Nelle ultime ore era tornato di moda il possibile scambio tra Roma e Napoli con Milik in giallorosso e Cengiz Under da Gattuso. L’attaccante turco resta in ogni caso un obiettivo sensibile della squadra del presidente De Laurentiis, che però per risparmiare vorrebbe sempre inserire qualche altra contropartita. La Roma, Milik a parte, non sembra essere interessata ad altri profili.

Calciomercato Roma, Dzeko in uscita

Per Matteo De Santis la Roma oltre che a dovere accantonare la pista Milik, in caso di mancata qualificazione alla Champions League – a questo punto servirebbe un miracolo o quasi, come la vittoria dell’Europa League – dovrebbe perdere anche Edin Dzeko. Senza i soldi della Champions League, secondo De Santis, sarebbe difficile permettersi un attaccante da 7,5 milioni fissi di ingaggio più 500mila di bonus.

E visto che Dzeko potrebbe partire, sono state già tre le squadre italiane – tra cui Inter e Juventus – a bussare alla porta del club.

