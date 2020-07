Uno dei nomi più importanti accostati al calciomercato Roma nelle scorse settimane è stato quello di Edison Cavani. Un giocatore di grande spessore internazionale che senza dubbio potrebbe far sognare i tifosi.

Difficile trovare in giro una punta che abbia segnato il suo numero di gol in carriera. Anche se non più giovanissimo, il calciatore in serie A farebbe senz’altro la differenza con il suo fiuto in area di rigore. Il suo futuro è davvero però ancora tutto da scrivere.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, proposta scambio del Sassuolo per Defrel

Calciomercato Roma, difficile pareggiare l’offerta per Cavani

Come riporta Calciomercato.com il centravanti ex Napoli avrebbe detto no all’offerta dell’Inter Miami di David Beckham. Offerta davvero molto importante, da ben dodici milioni di euro a stagione. Il calciatore infatti non sarebbe stato attratto dalla possibilità di giocare nella MLS americana e starebbe aspettando una buona offerta per rimanere in Europa.

Il centravanti uruguaiano comunque non ha fretta, la stagione in Europa deve ancora finire e avrà tutto il tempo di decidere sul da farsi anche in base ai risultati delle squadre. E anche a seconda delle possibili vicende societarie, come nel caso della Roma. L’arrivo di Cavani sarebbe infatti possibile non con l’attuale società guidata da Pallotta ma solo in caso di cessione a una cordata sudamericana.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!