Calciomercato Roma, occasione in prestito dal Barcellona

Il prossimo calciomercato Roma vedrà diverse pedine giallorosse muoversi in uscite. Ma ci saranno però altrettante entrate e l’organico di Fonseca dovrà essere rinforzato a dovere per poter puntare la zona Champions League.

In difesa la priorità del club è quella di tenersi stretto Chris Smalling. Il centrale inglese è un perno dell’undici giallorosso e la società farà di tutto per accontentare il tecnico portoghese. Che del resto ha appena fatto compiere alla sua squadra un importante cambiamento tattico, schierando la difesa a tre. Questo vuol dire che serviranno un numero maggiore di centrali da avere in organico.

Calciomercato Roma, Umtiti può arrivare in prestito

In Spagna il quotidiano “Sport” ipotizza un anno lontano dal Barcellona per Umtiti. Il calciatore ha bisogno di giocare con continuità e il club blaugrana è disposto a concedergli un anno di prestito altrove. E chiaramente ci sarebbero tante squadre interessate al centrale francese e pronti ad affidargli una maglia da titolare.

Il giornale spagnolo, in prima pagina, ipotizza un suo possibile approdo in Italia dove Umtiti sarebbe cercato da Lazio, Torino, Napoli e appunto la Roma. Con i giallorossi che dopo la svolta a tre in difesa potrebbero essere felici di accogliere il calciatore.

