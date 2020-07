Rientrato dal prestito al Cagliari, Robin Olsen è in uscita ma una delle pretendenti più accreditate può tirarsi indietro

Brutte notizie per la Roma, che sperava di aver già trovato una squadra per Robin Olsen. Il portiere è rientrato alla base dopo il prestito al Cagliari, ma è destinato a non rimanere a lungo nella Capitale. Con diversi estimatori in Premier League e in Turchia, lo svedese è da diversi mesi finito sul taccuino dello Sporting CP, ma dal Portogallo non arrivano buone indicazioni per la dirigenza romanista.

Calciomercato Roma, lo Sporting molla Olsen

Secondo ‘Record’, infatti, il club di Lisbona avrebbe mollato la presa sull’ex Copenaghen, sorpassato da Antonio Adan. In scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, il 33enne spagnolo arriverebbe a parametro zero. Per convincerlo, la dirigenza lusitana sarebbe pronta ad offrire un premio molto importante alla firma e un contratto biennale.

