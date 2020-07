Tornato al gol alla terza presenza dopo l’infortunio, Zaniolo resta uno dei calciatori più seguiti in sede di calciomercato

Inter, Juventus, Tottenham e Real Madrid. Ormai da settimane, le voci di calciomercato su Nicolò Zaniolo ruotano attorno ai nomi di queste quattro squadre, ma sin qui la Roma non ha aperto le porte a nessuna di esse. Per sistemare il bilancio, infatti, il club giallorosso punta sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di Florenzi, Kluivert, Schick e Under e sull’alleggerimento del monte ingaggi con il taglio di alcuni stipendi smisurati rispetto alla situazione attuale (Fazio, Juan Jesus, Pastore e Perotti su tutti). Una strategia chiara, volta a mantenere in rosa uno dei gioielli più preziosi forgiati dal calcio italiano negli ultimi anni.

Calciomercato Roma, retroscena Chelsea su Zaniolo

Tra i tanti club affascinati dal numero 22 giallorosso, bisogna annoverare anche il Chelsea. Prima dell’infortunio, il club londinese aveva individuato proprio in Zaniolo il giovane talento su cui investire una cifra tra i 70 e gli 80 milioni. Una cifra che ora i Blues sono pronti a destinare all’acquisto di Kai Havertz. Il mancino del Bayer Leverkusen era una delle alternative all’ex Inter, ma la rottura del crociato ha indotto la dirigenza inglese a mettere in stand by l’interessamento per il romanista, spianando così la strada al gioiellino tedesco.

