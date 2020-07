CALCIOMERCATO ROMA FUTURO DZEKO – Continua a tenere banco in casa Roma il futuro di Edin Dzeko. Nonostante il rinnovo dello scorso anno, anzi, forse proprio a causa di quello, la permanenza del bomber bosniaco nella Capitale non è più così scontata. Dopo averlo sfiorato nell’estate del 2019, Antonio Conte spera di poterlo avere all’Inter in vista della prossima stagione.

Dzeko Inter, le ultime

Alcuni intermediari hanno già sondato il terreno, mentre gli interessamenti della Juventus e del Milan seppur reali, non èsono ancora così concreti. Qualcosa inizia tuttavia a muoversi, anche a causa di un ingaggio pesante da 7.5 milioni all’anno. Il giocatore vorrebbe restare in giallorosso, ma negli ultimi giorni le convinzioni di poterlo fare iniziano a scricchiolare. Il sentore che questo possa essere il suo ultimo anno romanista inizia dunque a farsi strada.

