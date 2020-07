Non solo Zaniolo e Cristante nel mirino della Juventus, il club bianconero non ritiene più incedibile Bonucci e ha chiesto Mancini

Alla ricerca di rinforzi di prospettiva e italiani, la Juventus ha da tempo messo nei propri radar Nicolò Zaniolo, ma il numero 22 giallorosso non è l’unico calciatore della Roma che interessa la dirigenza bianconera. Lo scorso mese si è parlato di un possibile scambio tra Cristante e Mandragora, ma l’infortunio del centrocampista dell’Udinese ha frenato ogni discorso. A proposito di ex Atalanta, c’è un altro profilo che stuzzica Fabio Paratici e il suo staff.

Calciomercato Roma, Juve su Mancini

Le ultime prestazioni difensive non sono passate in casa bianconera e rispetto al passato anche la posizione di Bonucci non sembra più così inattaccabile. In presenza di un’offerta congrua, l’ex Milan potrebbe nuovamente fare i bagagli e tra i difensori seguiti dalla Juve c’è anche Gianluca Mancini. Da Torino sono già arrivate le prime richieste di informazioni, ma come già successo altre volte, la strategia bianconera parte dall’idea di uno scambio con Higuain o Romero più un piccolo conguaglio cash. Un’ipotesi che non stuzzica particolarmente gli uomini mercato giallorossi.

