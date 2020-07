La Roma del futuro vuole ripartire da Pellegrini e Zaniolo, ecco le ultime sul centrocampista romano

Insieme, ma senza fretta. Il futuro di Lorenzo Pellegrini (seguito da Inter e Psg), a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora a tinte giallorosse. Il centrocampista romano, nonostante una clausola da 30 milioni valida fino al termine di luglio, non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma e la Roma, contrariamente a quanto raccontato ieri da alcuni organi d’informazione, non ha mai fatto sapere al calciatore di essere pronta a considerare offerte per lui. Per quanto riguarda il rinnovo, le parti in causa a fine 2019 si erano date appuntamento per la primavera del 2020, ma l’esplosione della pandemia Covid ha ovviamente fatto slittare ogni discorso. In scadenza a giugno 2022, il numero 7 giallorosso ha dato già in passato la disponibilità a togliere la clausola rescissoria con il nuovo contratto. Una scelta che la dice lunga sulla voglia di Roma del calciatore, pronto a sedersi al tavolo delle trattative il prossimo mese.

