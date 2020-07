Calciomercato Roma, idea scambio attaccanti: sacrificio Dzeko

Calciomercato Roma, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il sacrificio di Dzeko potrebbe diventare inevitabile: torna di moda Higuain della Juventus con la possibilità di uno scambio.

Il futuro di Edin Dzeko alla Roma è in bilico. L’attaccante si trova benissimo a Roma con la famiglia e l’anno scorso ha rinnovato il contratto resistendo alle sirene dell’Inter. Stavolta però la cessione potrebbe diventare inevitabile per questioni di bilancio, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, ormai quasi inevitabile. A meno che nel frattempo non avvenga la cessione del club da parte di Pallotta, che cambierebbe gli scenari. I punti interrogativi sul suo futuro sono molteplici, nel frattempo inevitabilmente si rincorrono le voci calciomercato sul bosniaco.

Calciomercato Roma, scambio Dzeko-Higuain con la Juventus?

A tal proposito, visto che oltre a quello dell’Inter è ormai risaputo l’interesse della Juventus, come riportato da “Calciomercatoweb.it” prende corpo l’ipotesi di uno scambio tra giallorossi e bianconeri. L’anno scorso quando Dzeko sembrava destinato all’Inter, la Roma si era interessata a Higuain che alla fine ha deciso di restare con Sarri.

A fine stagione però l’addio di Higuain è ormai certo, e così un eventuale scambio con la Roma potrebbe essere vantaggioso per questioni di bilancio per tutti e due i club. La valutazione dei due giocatori si aggira sui 18-20 milioni di euro, e sarebbe una plusvalenza importante. Nel caso di Higuain si potrebbe spalmare l’attuale ingaggio di 7.5 milioni di euro su più stagioni, risparmiando di fatto rispetto a quanto pagherebbe la Roma a Dzeko.

