Petrachi, arriva la lettera di licenziamento della Roma

Petrachi e la Roma sono al divorzio: arrivata la lettera di licenziamento, il direttore sportivo non accetta buonuscita e la questione finirà davanti a un giudice.

L’avventura di Gianluca Petrachi come direttore sportivo della Roma è durata appena un anno. Un’avventura complicata fin dalle prime battute. Prima la trattativa difficile per portarlo a Roma e convincere il presidente Cairo a lasciarlo andare. Poi il cattivo rapporto con la stampa, fino alla lite con Pallotta. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il motivo scatenante dello scontro con il presidente giallorosso è stata un’intervista pubblicata dal sito ufficiale della Roma lo scorso 12 giugno in cui Pallotta ringraziava tutti per l’ottimo lavoro svolto finora, tranne il direttore sportivo. La mancata cessione del club a Friedkin, con tanto di impegni economici diversi rispetto a quanto pattuito prima, ha modificato la strategia che era stata avviata inizialmente per la Roma.

Petrachi, scontro con la Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Tempo“, il divorzio tra Petrachi e la Roma è destinato a finire davanti ad un giudice. Il direttore sportivo ha infatti rifiutato ogni tipo di offerta di buonuscita, dal momento che aveva altri due anni di contratto per 2,4 milioni netti complessivi (più bonus).

La Roma ha deciso di non comunicare pubblicamente il nuovo aggiornamento e ha affidato a Morgan De Sanctis l’incarico di direttore tecnico pro tempore.

