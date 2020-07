Roma, orari delle partite delle giornate 36 e 37: dove vederle in tv

La Roma si avvia alle fasi finali di un campionato destinato a rimanere per sempre nella storia del calcio italiano. Dopo il lungo lockdown infatti si è scesi in campo con ritmi vertiginosi per chiudere la serie A entro i primi giorni del mese di agosto.

Tante partite in pochi giorni, tante emozioni per i tifosi che però non hanno potuto presenziare sugli spalti. La Roma adesso conosce orario e data nelle quali dovrà scendere in campo nella terzultima e nella penultima giornata, adesso deve attendere solo di conoscere l’orario del match conclusivo conntro la Juventus e poi potrà concentrarsi sul grande appuntamento agostano, ovvero la sfida di Europa League contro il Siviglia che potrebbe spalancargli le porte della Final Eight.

Roma, le partite della 36esima e 37esima giornata su Sky

Attraverso le pagine del sito della Lega di Serie A è stato reso noto il calendario degli anticipi e dei posticipi della 36esima e della 37esima giornata del campionato. E con esso anche la programmazione televisiva. Tempo dunque di prendere carta e penna per i tifosi giallorossi per appuntare quelle che saranno le ultime sfide della Roma in campionato, che poi chiuderà il torneo contro la Juventus.

All’Olimpico la squadra di Paulo Fonseca scenderà in campo contro la Fiorentina domenica 26 luglio alle 19.30. Nel turno successivo c’è invece in programma Torino-Roma che si disputerà mercoledì 29 luglio alle ore 21.45. Tutte e due le partite sono in programma su Sky.

