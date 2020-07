Roma, promossi e bocciati col nuovo modulo di Fonseca

La Roma si prepara ad affrontare l’ultima parte del campionato di serie A con l’obiettivo di blindare il quinto posto. In questo modo poi potrà concentrarsi sull’appuntamento più importante delle prossime settimane, il match contro il Siviglia in Europa League.

Il torneo internazionale rimane al momento l’unica strada percorribile per arrivare alla prossima Champions League e la Roma non vuole fallire l’obiettivo. Entrare nella Final Eight per giocarsi il trofeo sarebbe importantissimo sotto tutti i punti di vista. L’evoluzione più importante è stato senz’altro il cambiamento tattico voluto dall’allenatore portoghese.

Roma, il modulo di Fonseca penalizza gli esterni offensivi

Come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese cambiando modulo ha di fatto cambiato un po’ anche le priorità nella sua rosa. A venire penalizzati sopratutto gli esterni offensivi puri come Kluivert e Under, il cui rendimento tra l’altro dopo il lockdown non è stato soddisfacente e sembrano essere in cima alla lista delle possibili partenze. Stesso discorso che vale anche per Diego Perotti, che pure come trequartista ha giocato più volte in passato.

Perez e Mkhitaryan hanno dimostrato di saper giocare in più zolle del campo e soprattutto l’armeno è stato spesso determinante con la sua qualità. Impossibile ad oggi pensare ad una squadra senza l’ex Arsenal. Il 3-4-1-2 prevede una spinta alternata da parte dei due laterali esterni. Fonseca in quel ruolo ha diversi giocatori con caratteristiche diverse e non è un caso che Bruno Peres abbia migliorato il suo rendimento con questa soluzione tattica, che esalta forse più le qualità di Spinazzola che non quelle di Kolarov.

