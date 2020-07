ROMA-VERONA DICHIARAZIONI IBANEZ – Il difensore giallorosso Roger Ibanez, ha parlato ai microfoni di Roma TV a pochi istanti dal match contro il Verona, in programma allo Stadio Olimpico e valido per la 33esima giornata del massimo campionato italiano di calcio.

Dichiarazioni Ibanez

Come stai?

Sto bene, mi sento bene fisicamente. Oggi sarà una partita dura e vogliamo vincere.

Si cerca il terzo successo di fila…

Sì, sarebbe importante vincere anche oggi. Siamo alla ricerca della continuità, vogliamo fare il massimo per portare il match a casa.

In questo finale di stagione proverete a centrare l’Europa prima del match col Siviglia, come vi sentite?

Mancano ancora tante partite ma dobbiamo pensare partita per partita. Giochiamole tutte pensando di dare il massimo sempre.

