Roma-Verona, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Le ultime sulle probabili formazioni di Roma-Verona, match valido per la 33esima giornata di serie A. Ecco quali potrebbero essere le scelte di Fonseca.

All’Olimpico si scende in campo alle ore 21.45 e i giallorossi cercheranno di conquistare la terza vittoria consecutiva, che gli consentirebbe di mantenere sicuramente la quinta piazza. Una missione non semplice, considerando la qualità e l’organizzazione tattica di un Verona sempre ben messo in campo e autore di una stagione sopra le righe.

Servirà dunque una Roma determinata e vogliosa di far bene per riuscire a portare a casa i tre punti.

Nella Roma ci sono ancora dei dubbi da sciogliere e il tecnico Fonseca del resto ha abituato a delle sorprese in extremis. Rientrano sicuramente Mkhitaryan e Cristante, con il centrocampista che potrebbe anche tornare in mediana. In questo caso Fazio sarebbe confermato al centro della difesa a tre. Consueti ballottaggi sulle corsie esterne, ma in attacco si sarà sicuramente il ritorno di Edin Dzeko.

In casa Verona pure Juric deve valutare le condizioni di alcuni suoi uomini, tra cu Kumbulla che dovrebbe stringere i denti ed essere della gara. In avanti Di Carmine.

Roma-Verona, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pérez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric.

