Roma-Verona streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi.

Roma-Verona, partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A, verrà trasmessa in tv su Sky Sport 254 e sul Digitale Terrestre su Sky Sport 485. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile, col commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

La partita di Serie A dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di acquistare un ticket di Now Tv – costo minimo di 9,99 euro – e attivare la visione per 24 ore in streaming inclusa naturalmente la partita dei giallorossi. C’è anche la possibilità di fare un abbonamento di un mese a 29,99 euro. Con il ticket mensile oltre a tutti i contenuti Sky relativi a calcio e sport, le partite della Roma visibili a partire da oggi oltre a Roma-Verona sono anche Roma-Inter, Roma-Fiorentina e Torino-Roma.

Per chi è in viaggio, in auto o preferisce ascoltare la partita in radio, c’è la diretta delle partite di stasera su Rai Radio 1. La partita verrà disputata a porte chiuse.

La Roma su Sky e Dazn fino al 29 luglio

Di seguito le partite della Roma in programma a partire da oggi fino al 22 luglio e dove saranno visibili in tv o in streaming.

Roma – Hellas Verona mercoledì 15 luglio ore 21:45 – SKY

Roma – Inter domenica 19 luglio ore 21:45 – SKY

Spal – Roma mercoledì 22 luglio ore 21:45 – DAZN

Roma – Fiorentina domenica 26 luglio ore 19:30 – SKY

Torino – Roma mercoledì 29 luglio ore 21:45 – SKY

Roma-Verona streaming, le probabili formazioni (ore 21.45)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pérez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric.

