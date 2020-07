SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VERONA – Dopo tre sconfitte consecutive i giallorossi di Paulo Fonseca hanno ritrovato i successi prima contro il Parma e poi contro il Brescia sabato scorso. Questa sera allo Stadio Olimpico sarà l’Hellas Verona di Ivan Juric l’avversaria dei capitolini, per la giornata numero 33 del massimo campionato italiano di calcio.

Sei pareggi e 2 sconfitte il ruolino di marcia in trasferta del Verona, che non vince fuori dalle proprie mura dal 5 gennaio scorso, quando battè la Spal per 2-0

Formazioni ufficiali Roma-Verona

Scelte diverse per il tecnico portoghese che schiera Aleksandar Kolarov nella difesa a tre, con Peres-Spinazzola sulle fasce. Diawara vince il ballottaggio con Cristante, mentre davanti Pellegrini e Mkhitaryan dietro al bosniaco Edin Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. All.: Juric.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!