SERIE A VOTI ROMA-VERONA – Dopo tre ko di fila, arriva il terzo successo consecutivo per la Roma di Paulo Fonseca che sembra aver trovato la giusta quadra. I giallorossi battono 2-1 l’Hellas Verona di un agitatissimo Ivan Juric, espulso per proteste dopo soli 8 minuti dall’inizio del match.

Con questa vittoria i capitolini salgono a quota 57 punti, andando a +4 dal Napoli, che oggi non è andato oltre l’1-1 in casa del Bologna. Scontro diretto contro l’Inter domenica sera allo Stadio Olimpico per la Roma.

Voti Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Ibanez 6,5 (91′ Villar sv), Kolarov 5,5; Bruno Peres 6 (65′ Zappacosta 6), Veretout 7,5, Diawara 5,5 (65′ Cristante 5), Spinazzola 6,5; Pellegrini 6 (66′ Zaniolo 5,5), Mkhitaryan 6,5 (88′ Perotti sv); Dzeko 6.

A disp.: Fuzato, Cetin, Kalinic, Kluivert, Under, Pastore, C. Perez.

All.: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Kumbulla sv (18′ Di Marco 6), Günter 5, Empereur 5,5; Faraoni 6, Amrabat 6,5 (82′ Badu sv), Miguel Veloso 5 (82′ Stepinski sv), Lazovic 6; Pessina 6,5, Zaccagni 6 (63′ Salcedo 6); Verre 5 (63′ Eysseric 5,5).

A disp.: Berardi, Radunovic, Lovato, Di Carmine, Borini, Lucas.

All. Juric

Marcatori: 9′ Veretout, 45’+4′ Dzeko, 47′ Pessina

Ammoniti: 8′ Veloso, 63′ Mancini, 67′ Pessina, 71′ Zaniolo, 77′ Cristante, 94′ Eysseric, 95′ Villar

Espulsi: 9′ Juric (proteste)

