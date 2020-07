Calciomercato Roma, arrivano 10 milioni dal Sassuolo

Il calciomercato Roma vede in arrivo una cessione a titolo definitivo. Quella di Gregoire Defrel, attaccante classe 1991 che diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Sassuolo.

Un piccolo tesoretto in arrivo dunque per le casse del club in un momento importante dal punto di vista economico. L’obiettivo della società è quello di recuperare più risorse possibili cedendo i giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Alleggerendo in questo modo anche il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko ribaltato

Calciomercato Roma, Defrel via a titolo definitivo

Il Sassuolo riscatterà Gregoire Defrel, attaccante che in neroverde spesso riesce ad esprimere il suo potenziale, anche se non è un titolare fisso della squadra di De Zerbi.

Il giocatore francese passerà definitivamente al Sassuolo visto che l’accordo con i giallorossi prevedeva tale opzione nel caso in cui i neroverdi emiliani fossero riusciti a salvarsi. Missione compiuta grazie al rocambolesco pareggio per 3-3 con il quale è riuscito a fermare la marcia della Juventus. La salvezza è diventata aritmetica e dunque adesso il Sassuolo dovrà versare al club capitolino dieci milioni di euro, che si aggiungono ai tre già versati per il prestito oneroso.

Nei giorni scorsi si è anche parlato dell’inserimento nella trattativa del giovane attaccante neroverde Raspadori, che poi eventualmente la Roma girerebbe un anno in prestito nella cadetteria. Sembra essere venuto un po’ meno l’interesse per il centrocampista Frattasi, sul quale i giallorossi hanno un diritto di recompra.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, nuovo nome per la Juventus: il possibile scambio

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!