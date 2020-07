Calciomercato Roma, Dario Silva svela il futuro di Cavani

Calciomercato Roma, secondo l’ex calciatore del Cagliari Dario Silva il futuro di Cavani è in Premier League, lontano dall’Italia.

Il nome di Edinson Cavani è stato più volte accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane. La trattativa per il suo arrivo in giallorosso non riguarda però l’attuale società. Ad avere bloccato l’attaccante uruguaiano, attualmente svincolato dopo la fine del contratto con il Psg, sarebbe una cordata “sudamericana”. Una cordata svelata dal mediatore Gaston Fernandez, che avrebbe già formulato una proposta a Pallotta, tra l’altro la più alta pervenuta finora.

Il problema è che c’è poca chiarezza sulla composizione di questa cordata e non ci sono riscontri ufficiali da parte dell’attuale società che finora ha fatto presente solo la proposta del gruppo Friedkin. Una proposta, l’ultima fatta da Fridkin, che è stata rispedita al mittente dal presidente Pallotta.

Calciomercato Roma, niente Cavani secondo Dario Silva

A prescindere da questo passaggio di proprietà, però, secondo l’ex calciatore del Cagliari Dario Silva il futuro di Cavani è lontano da Roma e dalla Serie A. Intervistato nel corso del programma radiofonico “Taca la Marca” su “Radio Musica Television”, Dario Silva ha dichiarato: “Non credo che Cavani possa arrivare alla Roma, preferirebbe andare a giocare in Premier League e viene accostato alle società inglesi”.

L’ex calciatore della nazionale dell’Uruguay, con un passato in Italia nel Cagliari e in Spagna con Siviglia ed Espanyol, ha così escluso un ritorno. Dopo le esperienze in Italia con Palermo e Napoli e l’avventura in Francia al Psg Cavani vorrebbe provare così a chiudere la carriera in Inghilterra.

