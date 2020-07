Raggiunta la salvezza matematica, il Sassuolo ha l’obbligo di riscattare Defrel, ma la Roma sta pensando anche ad un’operazione in entrata

Grazie al pirotecnico pareggio contro la Juventus, il Sassuolo si à guadagnato aritmeticamente la permanenza in Serie A. Una notizia che fa piacere anche alla Roma visto che la salvezza dei neroverdi fa scattare l’obbligo di riscatto a 9 milioni di euro più bonus. Soldi freschi da mettere a bilancio, ma che non escludono la nascita di nuove operazioni con il club emiliano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, proposta scambio Sassuolo per Defrel

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, futuro Dzeko ribaltato

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Muldur

Alla ricerca di rinforzi sulle fasce, il club giallorosso ha messo nel mirino Muldur. L’esterno destro sta disputando un’ottima seconda parte di stagione, catalizzando su di sé anche le attenzioni della Juventus. Valutato non meno di 12-15 milioni di euro, il 21enne di Vienna ha stregato la Roma che vorrebbe usare proprio il tesoretto Defrel come acconto per l’ex Rapid Vienna. I primi sondaggi esplorativi sono già partiti e nei prossimi giorni verrà valutata l’esistenza di margini per intavolare una vera e propria trattativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, nome nuovo per la Juve: offerti due giocatori

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!