CALCIOMERCATO ROMA NUOVO OBIETTIVO PER LA DIFESA – Tanti i giocatori in esubero da piazzare, molte (probabilmente) anche le cessioni di giocatori attualmente in rosa e a disposizione di Paulo Fonseca. Per il tecnico portoghese potrebbe esserci un nuovo innesto in difesa con le ormai inevitabili e quasi certe cessioni di Juan Jesus e Mert Cetin.

Calciomercato Roma, nuovo obiettivo in difesa: parla l’agente

I giallorossi sono sulle tracce di un difensore francese in grado di dare il suo contributo alla causa soprattutto con più competizioni da disputare. Come riportato da ‘calciomercato.it’, l’obiettivo è Moussa Niakhaté, difensore 24enne del Mainz. Del suo futuro ne ha parlato l’agente al noto sito di mercato: “Posso confermare che abbiamo parlato con squadre italiane, ma per il momento non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. C’è comunque la possibilità che Niakhaté venga ceduto questa estate” ha detto il suo agente Leandre Chouya. Da segnalare come sul ragazzo, ci sia però anche il Napoli.

Rendimento Moussa Niakhaté

Nell’estate del 2018 il Mainz lo prelevò dal Metz per 6 milioni di euro, ed oggi si può prendere con 10. Nel novembre del 2017 è arrivata la prima convocazione con l’Under 21 francese, dove ha totalizzato tre presenze. In questa stagione con il club di Bundesliga ha totalizzato 34 presenze (33 in campionato e 1 in DFB Pokal) realizzando una rete e fornendo due assist.

