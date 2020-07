Cessione AS Roma, Fahad El-Bakar: “Offerta per il club? Non è vero”

CESSIONE AS ROMA FUTURO LE ULTIME – Nella tarda serata di ieri, dopo la vittoria da parte della squadra giallorossa sull’Hellas Verona per 2-1, erano iniziate a circolare alcune voci sul futuro della Roma e sul posibile acquisto da parte di un fondo del Kuwait, prontamente smentite però dall’attuale presidente James Pallotta.

Smentita anche da Fahad El-Bakar

Lo stesso protagonista, Fahad El-Bakar, ha voluto a sua volta fare alcune precisazioni sul proprio profilo Twitter, smentendo di aver formulato un’offerta ufficiale al club capitolino: “La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento“.

“Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social – ha scritto –. Ho presentato un interesse per un club italiano. Secondo le regole, non sono autorizzato a fare nomi finché non abbiamo concluso l’affare”, ha concluso in una serie di tweet pubblicati.

I have submitted an interest to an Italian club. As the rules I’m not allowed to say any names tell we finish the deal #SerieA — فهد عبدالرحمن البكر (@fahadalbaker1) July 16, 2020

