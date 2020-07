Nuovo sponsor AS Roma, è corsa a tre: ecco i nomi

NUOVO SPONSOR TECNICO AS ROMA – Dopo l’addio alla Nike, ufficializzato questa mattina tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, iniziano a circolare i primi rumors sul prossimo sponsor tecnico che fornirà alla società capitolina tutto il merchandising a partire dalle prossime stagioni (la nota parla di un nuovo accordo con la Nike solamente per la stagione 2020/2021, ndr).

Sponsor tecnico AS Roma, corsa a tre

Se nelle scorse settimane si era già parlato di una possibile entrata come sponsor di Under Armour, azienda americana nata a Baltimora nel 1996, oggi sono iniziate a circolare voci inerenti a nuovi approdi di aziende di abbigliamento.

Sponsor Roma, anche Macron e New Balance

Come riportato da ‘calciomercato.com’, anche queste due sono in lizza. Macron azienda di abbigliamento sportivo nata a Bologna nel 1971 (oggi attuale sponsor tecnico della Lazio in Italia, oltre che a Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Udinese e Spal). Fornisce, inoltre, il materiale tecnico anche alla UEFA. All’estero spiccano Nizza e Sporting Lisbona.

Ancora meno recente, invece, la New Balance, accostata proprio in queste ultime ore alla Roma. Fondata a Boston nel 1906. È una delle maggiori aziende produttrici di calzature e abbigliamento sportivi ed ha 3.908 dipendenti (all’estero sponsorizza Liverpool, Celtic, Porto, Athletic Bilbao, Lilla e Nazionale irlandese).

