Cessione Roma, Pallotta smentisce la trattativa con il fondo del Qatar

La cessione Roma continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi nelle ultime settimane. Anche perché oltre a Friedkin non è da escludere che ci sia qualche altro imprenditore interessato.

La Roma resta in vendita, questa almeno sembra essere l’unica certezza. Con il presidente Pallotta che continua con attenzione a valutare nuove proposte che eventualmente arrivanno per l’acquisto del club. La trattativa con Dan Friedkin è ormai nota. Secondo le ultime indiscrezioni l’imprenditore americano non ha intenzione di mollare e nella prossima settimana potrebbe arrivare una nuova offerta ufficiale per l’acquisto del club. Un’offerta che dovrebbe avere una finestra temporale di scadenza di una settimana e una cifra rivista leggermente al rialzo rispetto all’ultima già rifiutata da Pallotta (490 di enterprise value più 85 milioni di investimento immediato nel club).

Si era vociferato però anche l’interesse di una cordata sudamericana e di un fondo sovrano del Kuwait con a capo Fahad El-Bakar, intenzionato ad acquistare un club in serie A. Proprio l’eventuale trattativa con quest’ultimmo però è stata seccamente smentatita da Pallotta.

Cessione Roma, Pallotta nega la trattativa con Fahad El-Bakar

Il presidente giallorosso infatti a RomaPress ha rivelato che non c’è mai stata alcun contatto con l’uomo affari del Kuwait e che – dunque – non esiste alcuna trattativa in essere. Non sarà dunque la Roma il club al quale è interessato il fondo qatariota.

