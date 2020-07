Roma, Dzeko sale a quota 105 gol: ecco chi ha ora nel mirino

Ancora un gol con la maglia della Roma per Edin Dzeko. Suo infatti il gol del momentaneo 2-0 contro il Verona, ennesimo centro stagionale per il bosniaco.

Le voci di calciomercato non hanno distratto infatti il bomber di Sarajevo, uno dei punti fermi della squadra di Paulo Fonseca. A lui difficilmente l’allenatore rinuncia, anche perché è uno dei leader carismatici della squadra. Anche ieri si è fatto trovare pronto all’appuntamento, con uno stacco imperioso su cross di Spinazzola, mandando la palla nel sacco. Continua così la sua scalata nella speciale classifica dei bomber della Roma.

Roma, Dzeko sorpassa Manfredini

Grazie al gol realizzato nel primo tempo di Roma-Verona Edin Dzeko è arrivato a quota 105 reti segnate con la maglia giallorossa, scavalcando nella classifica speciale dei bomber una leggenda come Pedro Manfredini. Il bosniaco insomma è destinato a rimanere negli annali della società, oltre che nel cuore dei tifosi. E la sua rincorsa non è finita, perché il podio non è molto lontano. Davanti a lui ci sono rimasti infatti solo Amadeo Amadei che ha segnato 108 gol in giallorosso e, più distante, Roberto Pruzzo. Obiettivi raggiungibili. Soltanto Totti difficilmente potrà essere scalzato dalla sua leadership viste le ben 307 reti segnate.

