Roma, Petrachi non molla: la vicenda finirà in tribunale

La Roma e Petrachi si rivedranno in tribunale. Il direttore sportivo giallorosso ha infatti deciso di impugnare il licenziamento arrivato nelle scorse settimane da parte del club.

La Roma e Petrachi di nuovo insieme, ma in tribunale. Un matrimonio nato tra mille difficoltà e finito con un divorzio immediato, che porterà con sé strascichi legali. Il tentativo di conciliazione non è infatti andato a buon fine, visto che Petrachi aveva firmato un contratto triennale da 1,2 milioni netti (più bonus) fino al giugno 2022 e non ha nessuna intenzione di rinunciarci.

Roma, la decisione di Petrachi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex direttore sportivo giallorosso, che nei giorni scorsi ha ricevuto la lettera di licenziamento “per giusta causa”, avrebbe deciso di impugnare tale decisione. E dunque la vicenda finirà davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Roma. Che dovrà decidere da quale parte sta la ragione. A incrinare definitivamente i rapporti tra il ds e il presidente James Pallotta sarebbero stati alcuni messaggi dal tono irrispettoso inviati al numero uno del club giallorosso.

E la Roma farà valere tra le sue carte proprio il messaggio ritenuto irrispettoso che l’ex direttore sportivo ha inviato al presidente James Pallotta.

