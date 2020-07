Roma-Verona, Fonseca nel post partita punge Zaniolo

La Roma viaggia verso la conquista del quinto posto dopo il successo ottenuto in casa contro il Verona. Un 2-1 sofferto ma meritato per la squadra di Paulo Fonseca, che ha avuto l’unico demerito di non essere riuscita a chiudere la sfida nonostante le tante occasioni avute nella ripresa.

Diverse note liete per il tecnico giallorosso, che si gode la terza vittoria consecutiva e soprattutto la prestazione positiva di alcuni uomini. Bene ancora Mkhitaryan, in crescita soprattutto il difensore Ibanez, che è stato tra i migliori.

Nel consueto post-partita Paulo Fonseca ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.

Roma-Verona, le parole di Fonseca

“E’ sempre molto difficile giocare contro squadre come il Verona – spiega il tecnico – ma noi lo abbiamo fatto bene. Potevamo chiudere prima la partita, abbiamo avuto le occasioni per farlo ma non siamo stati bravi in fase di finalizzazione Dietro siamo stati bravi, Lopez non ha fatto parate”.

Il tecnico ha parlato anche di Zaniolo e stavolta le parole di Fonseca non sono proprio al miele per lui. C’è stato un battibecco con Mancini che gli rimproverava di non tornare. “Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e oggi non l’ha fatto. – ha detto – Chi subentra deve aiutare la squadra. Penso che Zaniolo deve capire che quando si entra si deve lavorare per la squadra e stavolta non sono soddisfatto del suo atteggiamento”.

Fonseca ha promosso anche Kolarov nella posizione di difensore centrale: “Ha giocato bene, penso che è una soluzione che possa essere usata anche in futuro, mi è piaciuto molto”.

