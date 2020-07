NOTIZIE STADIO DELLA ROMA DICHIARAZIONI RAGGI – Il primo cittadino della capitale, Virginia Raggi, la quale terminerà il proprio mandato l’anno prossimo, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sul futuro del progetto legato al nuovo Stadio della Roma, dopo lo sblocco di qualche settimana fa.

Dichiarazioni Raggi sullo Stadio

Il Sindaco di Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di ieri, a margine di un evento presso Villa Celimontana. “A breve la delibera arriverà in giunta. A giorni? Sì, compatibilmente con gli atti che sono in lavorazione nei vari uffici. Poi passerà in Assemblea“, ha detto Virginia Raggi. In attesa, quindi, che la delibera venga approvata, si dovrà ancora trovare il giusto equilibrio con i suoi consiglieri (alcuni ancora contrari o con molti dubbi), come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, ma nonostante questo, la Raggi ha deciso di far approvare il testo dalla giunta. “Il vertice di una settimana fa non è stato risolutivo, ce ne sarà un altro lunedì prossimo. E la sensazione è che non sarà l’ultimo“, le parole della Sindaca.

Stadio della Roma, i dubbi rimangono

Il tutto però, per la conferma definitiva, verrà rimandato a dopo l’estate, perché in questo momento ci sono i bilanci da far quadrare. L’approdo in Aula della delibera sul progetto Tor di Valle slitta quantomeno a settembre prossimo.

