Calciomercato Roma, un difensore sul piede di partenza

Il prossimo Calciomercato Roma vedrà la partenza di diversi elementi. E in particolare un difensore potrebbe finire in Belgio.

Il difensore in questione è William Bianda, sul quale la Roma anni fa ha puntato da giovanissimo, investendo per lui una somma importante di sei milioni di euro più bonus. Tuttavia il centrale non ha reso per come si sperava. Non è riuscito a collezionare nemmeno una presenza in prima squadra ed è rimasto sempre in Primavera, senza nemmeno tuttavia eccellere. Per questo motivo è in arrivo per lui una cessione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, no alla Mls: un colpo a costo zero ancora possibile

Calciomercato Roma: Bianda va in Belgio

Come ha infatti riportato Sky Sport, per il giovane difensore francese è in arrivo una nuova esperienza. Il suo futuro però non sarà in Francia. Nei giorni scorsi alcuni rumor di mercato volevano Bianda nel mirino di un paio di club di Ligue1. Adesso la sua nuova destinazione potrebbe essere lo Zulte Waregem. Una squadra del massimo campionato belga che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto.

Una buona occasione per il giocatore per dimostrare finalmente il suo valore, visto che nella Roma non è mai riuscito a trovare spazio.

LEGGI ANCHE—>>Nuovo sponsor tecnico della Roma, è corsa a tre: ecco i nomi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!